В Башкирии после столкновения с бордюром загорелась иномарка
11:51, 26 апр 2023
В среду, 26 апреля, в Башкортостане после наезда на бордюр загорелась иномарка. Информацию об этом передали в республиканском ГИБДД.
Происшествие случилось в городе Салават на кольцевой развязке перекрестка улиц Первомайская, Уфимская и Северная. Автомобиль Renault на большой скорости врезался в ограждение и сразу же загорелся. Огонь был потушен спасателями. Мужчина, управлявший машиной, оказался пьян и не захотел проходить медицинское освидетельствование. За данное правонарушение он может лишиться водительских прав сроком на 1,5 года.
Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Башкирии пьяный водитель мопеда врезался в столб.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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