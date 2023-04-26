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В Башкирии после столкновения с бордюром загорелась иномарка

В Башкирии после столкновения с бордюром загорелась иномарка

11:51, 26 апр 2023

В среду, 26 апреля, в Башкортостане после наезда на бордюр загорелась иномарка. Информацию об этом передали в республиканском ГИБДД.



Происшествие случилось в городе Салават на кольцевой развязке перекрестка улиц Первомайская, Уфимская и Северная. Автомобиль Renault на большой скорости врезался в ограждение и сразу же загорелся. Огонь был потушен спасателями. Мужчина, управлявший машиной, оказался пьян и не захотел проходить медицинское освидетельствование. За данное правонарушение он может лишиться водительских прав сроком на 1,5 года.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в Башкирии пьяный водитель мопеда врезался в столб.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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