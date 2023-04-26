В Башкирии возник пожар на несанкционированной свалке

15:01, 26 апр 2023

В Дюртюлинском районе Башкортостана загорелась несанкционированная мусорная свалка. Информацию об этом в среду, 26 апреля, передали в пресс-центре республиканского МЧС.



Происшествие случилось в промзоне в 3 км от населенного пункта Иванаево. К месту инцидента были стянуты подразделения МЧС, ДПК Такарликовского сельского совета и специальная техника местного предприятия "Коммунальник". По их прибытии были обнаружены очаги возгорания на территории свалки.







По сообщению спасательных служб, сейчас пожар локализован и опасности для жителей не представляет.

- Тлеющие костры засыпают смесью песка и глины с последующим уплотнением с помощью тяжелой гусеничной техники. Ситуация контролируется, - передали представители МЧС.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ