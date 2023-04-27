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В Башкирии после ДТП госпитализировали пьяного водителя

В Башкирии после ДТП госпитализировали пьяного водителя

11:17, 27 апр 2023

В среду, 26 апреля, произошло ДТП в Нуримановском районе Башкортостана. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал глава республиканского ГИБДД Владимир Севастьянов.



Авария произошла на ул. Центральной в населенном пункте Старобедеево. Двадцативосьмилетний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2109, потерял управление и опрокинулся. В результате происшествия мужчина получил травмы, его доставили в местную больницу. По словам врачей, он был в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Выяснилось также, что у водителя не было водительского удостоверения. На него составили административный протокол. Документы направлены в мировой суд для принятия решения.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по Башкирии
Теги: Нуримановский район происшествия аварии
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