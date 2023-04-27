В Уфе водитель грузовика "Вольво" насмерть задавил женщину (видео)
20:36, 27 апр 2023
В четверг, 27 апреля, в городе Уфе женщина попала под грузовик и погибла. Информацию об этом в своем телеграм-канале передал руководитель республиканского ГИБДД Владимир Севастьянов.
По информации Госавтоинспекции, смертельная авария произошла примерно в шесть часов вечера. Тридцативосьмилетний водитель тягача «Вольво» задавил пешехода, совершая поворот с ул. Комсомольской на ул. Города Галле. К сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью, и женщина скончалась до приезда врачей скорой помощи.
В данный момент на месте инцидента работают инспекторы ДПС. Они выясняют обстоятельства происшествия.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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