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В Уфе водитель грузовика "Вольво" насмерть задавил женщину (видео)

В Уфе водитель грузовика "Вольво" насмерть задавил женщину (видео)

20:36, 27 апр 2023

В четверг, 27 апреля, в городе Уфе женщина попала под грузовик и погибла. Информацию об этом в своем телеграм-канале передал руководитель республиканского ГИБДД Владимир Севастьянов.

По информации Госавтоинспекции, смертельная авария произошла примерно в шесть часов вечера. Тридцативосьмилетний водитель тягача «Вольво» задавил пешехода, совершая поворот с ул. Комсомольской на ул. Города Галле. К сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью, и женщина скончалась до приезда врачей скорой помощи.

В данный момент на месте инцидента работают инспекторы ДПС. Они выясняют обстоятельства происшествия.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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