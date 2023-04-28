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В Башкирии в пожаре погиб 77-летний пенсионер

В Башкирии в пожаре погиб 77-летний пенсионер

09:27, 28 апр 2023

Еще один смертельный пожар случился поздно вечером в четверг, 27 апреля, в населенном пункте Тупеево в Илишевском районе Башкортостана. Информацию об этом передали в республиканском Министерстве по чрезвычайным ситуациям.



Большой столб черного дыма увидели соседи, которые поспешили вызвать на место происшествия пожарных. В ходе тушения возгорания спасатели вынесли из дома безжизненное тело пожилого мужчины. Врачам скорой помощи пришлось констатировать смерть. 77-летний погибший был хозяином дома.

Возгорание было быстро потушено. В данный момент на месте происшествия работают эксперты, для установления причин пожара.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Илишевский район происшествия пожар смерть
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