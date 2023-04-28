В Башкирии в массовой аварии с участием трех автомобилей пострадали 5 человек

23:52, 28 апр 2023

Вечером в пятницу, 28 апреля, произошло ДТП с участием 3 автомобилей, в результате которого пострадали 5 человек. Информацию об этом передали в Госкомитете Республики Башкортостан по ЧС.







На видео, опубликованном ведомством, можно увидеть место происшествия, которое находится в населенном пункте Серменево Белорецкого района. Столкнулись автомобили ВАЗ-2112, Шевроле Cruze и Фольксваген Поло. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. К счастью, в результате инцидента никто не погиб. Однако, пять человек получили различные травмы.



Согласно информации МЧС, в автомобилях находились 8 человек, включая двухлетнего ребенка.





Дорожные инспекторы в данный момент определяют причины и обстоятельства данного происшествия.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в дневное время, 28 апреля, в республике произошло еще одно ДТП - автобус с пятью пассажирами вылетел в кювет и опрокинулся.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ