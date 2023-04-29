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В Башкирии погибли два человека в результате ДТП с КамАЗом

В Башкирии погибли два человека в результате ДТП с КамАЗом

09:56, 29 апр 2023

Два человека погибли в автомобиле, который загорелся после столкновения с грузовиком. ДТП случилось ранним утром в субботу, 29 апреля, в Дуванском районе Башкортостана в населенном пункте Тастуба. Информацию об этом в своем телеграм-канале передал руководитель республиканского ГИБДД Владимир Севастьянов.



- Примерно в 4 часа утра на участке трассы Бирск - Тастуба - Сатка совершили столкновение КамАЗ и Фольксваген Поло. В результате аварии мужчина, управлявший легковой автомашиной и пассажирка погибли на месте происшествия, - сообщили автоинспекторы.

По предварительным данным, в момент столкновения автомобиль загорелся из-за сильного удара. Обстоятельства инцидента установят сотрудники ГИБДД.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Дуванский район происшествия аварии
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