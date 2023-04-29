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Из-за больного пассажира самолет из Уфы вынужденно приземлился в Оренбурге

Из-за больного пассажира самолет из Уфы вынужденно приземлился в Оренбурге

16:10, 29 апр 2023

В субботу, 29 апреля воздушный борт, принадлежащий компании "Аэрофлот", летевший из города Уфа в турецкую Анталью, был вынужден совершить аварийную посадку в Оренбурге. По данным Telegram-канала Aviaincident, происшествие случилось сегодня примерно в 6 часов утра.

По предварительным данным, экипаж самолета вынес решение запросить экстренную посадку из-за находившегося на борту больного пассажира. Сигнал бедствия при этом не объявлялся. После приземления пациента госпитализировали.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа самолет происшествия Уфа
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