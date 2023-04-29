В Башкирии в ДТП погиб водитель, три его пассажира получили травмы

19:28, 29 апр 2023

В Башкортостане автомашина вылетела в кювет и перевернулась. На месте ДТП погиб водитель, в больницу в карете скорой помощи доставили трех его пассажиров.







В пресс-центре республиканского ГКЧС сообщили, что инцидент случился в субботу, 29 апреля, примерно в 2 часа ночи на переправе через речку Яндык в населенном пункте Серменево Белорецкого района. Автомобилем "ВАЗ-21150" управлял мужчина 35 лет. Следуя по автодороге со стороны города Белорецк в сторону населенного пункта Азнагулово, он потерял управление.



В результате инцидента водитель скончался на месте, трех человек находившихся в салоне с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: скрин видео