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В Башкирии погиб подросток, сорвавшись со скалы в реку

В Башкирии погиб подросток, сорвавшись со скалы в реку

21:23, 29 апр 2023

В городе Белорецк в субботу, 29 апреля, случилась трагедия – погиб 16-летний подросток.

По словам Фарита Гумерова, руководителя республиканского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, парень прогуливался с друзьями. В определенный момент поскользнувшись он упал с обрыва в реку Белая.

Друзья бросились его спасать, вытащили из воды и попытались собственными силами оказать первую медицинскую помощь. Через некоторое время прибыли спасатели и медики скорой помощи. Однако все предпринятые ими меры не дали результата. 

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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