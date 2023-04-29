В Башкирии погиб подросток, сорвавшись со скалы в реку

21:23, 29 апр 2023

В городе Белорецк в субботу, 29 апреля, случилась трагедия – погиб 16-летний подросток.



По словам Фарита Гумерова, руководителя республиканского Госкомитета по чрезвычайным ситуациям, парень прогуливался с друзьями. В определенный момент поскользнувшись он упал с обрыва в реку Белая.



Друзья бросились его спасать, вытащили из воды и попытались собственными силами оказать первую медицинскую помощь. Через некоторое время прибыли спасатели и медики скорой помощи. Однако все предпринятые ими меры не дали результата.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ