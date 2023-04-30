В Уфе при загадочных обстоятельствах пропала женщина

11:25, 30 апр 2023

В городе Уфе приступили к поискам пропавшей Танзили Малюковой. Информацию об этом передали в поисковом отряде «Лиза Алерт».



Согласно предоставленной информации, 68-летняя пенсионерка ушла из дома в пятницу, 28 апреля, и по сей день о ней ничего не известно. Кроме того, пожилая женщина нуждается в медпомощи.







Описание: рост - 162 сантиметра, телосложение - худощавое, волосы - короткие русые, глаза - карие.



В момент пропажи на ней были одеты куртка розового цвета, лосины и туфли черного цвета, футболка белого цвета.



Всех, кто владеет информацией о местонахождении Танзили Малюковой, просят связаться по следующему телефону: 8 800 700 54 52.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Лиза Алерт