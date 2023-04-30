На реке Белой в Уфе перевернулся гидроцикл с девушкой и парнем
15:08, 30 апр 2023
По информации сотрудников уфимского УГЗ, вечером в субботу, 29 апреля, на реке Белая в столице Башкортостана перевернулся гидроцикл.
Согласно предоставленным данным, на место происшествия направились спасатели управления, находившиеся на близлежащей водно-спасательной станции.
Ими была спасена девушка и отбуксировано к берегу плавсредство. Ее спутнику (29 лет) удалось выбраться самостоятельно. Пострадавших в результате происшествия нет.
Автор: Семен Подгорный
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