В Башкирии на реке в деревне утонула 8-летняя девочка

18:45, 30 апр 2023

Министерство по чрезвычайным ситуациям Башкортостана передало, что в воскресенье, 30 апреля, произошел трагический случай на воде: утонул семилетний ребенок. Согласно данным ведомства, инцидент случился в населенном пункте Заитово.







По словам спасателей, девочка утонула в реке Кысынды. Кроме того, рядом находилась еще одна восьмилетняя девочка, которая в данный момент находится в отделении реанимации ЦРБ села Архангельское. Медики поставили ей диагноз общее переохлаждение.



Стало известно, что компания из 5 детей играла в водоеме без присмотра взрослых. Причины и обстоятельства происшествия расследуются.

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Автор: Семен Подгорный