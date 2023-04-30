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В Башкирии на реке в деревне утонула 8-летняя девочка

В Башкирии на реке в деревне утонула 8-летняя девочка

18:45, 30 апр 2023

Министерство по чрезвычайным ситуациям Башкортостана передало, что в воскресенье, 30 апреля, произошел трагический случай на воде: утонул семилетний ребенок. Согласно данным ведомства, инцидент случился в населенном пункте Заитово. 



По словам спасателей, девочка утонула в реке Кысынды. Кроме того, рядом находилась еще одна восьмилетняя девочка, которая в данный момент находится в отделении реанимации ЦРБ села Архангельское. Медики поставили ей диагноз общее переохлаждение. 

Стало известно, что компания из 5 детей играла в водоеме без присмотра взрослых. Причины и обстоятельства происшествия расследуются. 

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Архангельский район происшествия смерть на воде
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