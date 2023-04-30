В Башкирии на площади в 15 гектаров возник природный пожар
19:13, 30 апр 2023
Сухая трава на площади 15 гектаров загорелась сегодня недалеко от населенного пункта Дмитриевка в Благовещенском районе Башкортостана. Республиканское Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что риска распространения пожара на близлежащие населенные пункты нет.
На месте инцидента сейчас находятся спасатели МЧС и ООО "Зашита".
- Начата операция по тушению, пожар локализован, - сообщили в пресс-центре МЧС. - Ведется дальнейшая работа по тушению. Пострадавших и жертв нет.
Происхождение пожара и виновника установит дознаватель МЧС РФ.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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