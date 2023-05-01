В Башкирии на озере Улукуль утонул рыбак
11:07, 01 май 2023
В Чишминском районе Башкортостане утонул 71-летний рыбак. Как сообщили в пресс-центре республиканского министерства по чрезвычайным ситуациям, происшествие случилось на озере Улукуль. Тело пожилого рыбака нашли в воде. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, которая выясняет все причины и обстоятельства трагедии.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в воскресенье, 30 апреля, в реке Кысынды в населенном пункте Заитово утонула восьмилетняя девочка. Ее сверстница, у которой было диагностировано переохлаждение, находится в реанимационном отделении ЦРБ села Архангельское. По словам следователей, дети играли у воды без присмотра взрослых, что и привело к печальным последствиям.
Читайте также:Под Уфой рыбак запутался в сетях и утонул в озере
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на реке в деревне утонула 8-летняя девочка
Происшествия в Башкирии
Под Уфой рыбак запутался в сетях и утонул в озере
Происшествия в Башкирии
В Башкирии за сутки из воды извлекли тела семерых человек, одного еще ищут
Происшествия в Башкирии
В Бирском районе Башкирии утонул 57-летний мужчина