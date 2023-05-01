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В Башкирии на озере Улукуль утонул рыбак

В Башкирии на озере Улукуль утонул рыбак

11:07, 01 май 2023

В Чишминском районе Башкортостане утонул 71-летний рыбак. Как сообщили в пресс-центре республиканского министерства по чрезвычайным ситуациям, происшествие случилось на озере Улукуль. Тело пожилого рыбака нашли в воде. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, которая выясняет все причины и обстоятельства трагедии.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в воскресенье, 30 апреля, в реке Кысынды в населенном пункте Заитово утонула восьмилетняя девочка. Ее сверстница, у которой было диагностировано переохлаждение, находится в реанимационном отделении ЦРБ села Архангельское. По словам следователей, дети играли у воды без присмотра взрослых, что и привело к печальным последствиям.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Чишминский район происшествия смерть на воде
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