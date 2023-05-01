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В Башкирии в реке обнаружили тело 61-летнего мужчины

В Башкирии в реке обнаружили тело 61-летнего мужчины

23:17, 01 май 2023

Первомайский праздник обернулся трагедией для жителя населенного пункта Ибрагимово в Гафурийском районе Башкирии. Мужчина был найден мертвым в реке Зилим. Тело обнаружили очевидцы, отдыхавшие недалеко - они вытащили труп жителя деревни из воды и связались с полицейскими. Достоверно неизвестно, был ли это несчастный случай и что конкретно случилось.



- Причины и обстоятельства произошедшего предстоит выяснить, ведутся следственно-оперативные действия", - сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в озере Улукуль в Чишминском районе утонул пожилой рыбак. Оперативниками было осмотрено место происшествия, проводится следствие.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Гафурийский район происшествия смерть на воде
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