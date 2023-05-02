В Башкирии со скалы сорвался 56-летний турист из Нижневартовска

09:34, 02 май 2023

Турист сорвался со скалы в селе Павловка Нуримановского района Башкирии. О происшествии сообщили вечером в понедельник, 1 мая, в пресс-службе регионального Госкомитета по чрезвычайным ситуациям.







— Посмотреть на одно из самых популярных мест Башкирии турист приехал из Нижневартовска, — прокомментировали в ведомстве. — Мужчина упал с 4-метровой высоты. При помощи альпинистского снаряжения спасатели эвакуировали пострадавшего и передали его родственникам.





Известно, что пострадавшему 56 лет. ЧП произошло на Красных скалах. Спасатели отмечают, что случаи падения там фиксируются едва ли не ежегодно, но туристы продолжают рисковать, выходя на опасные участки.



— По статистике, Красные скалы являются лидерами по количеству чрезвычайных происшествий, — добавили в ГК ЧС.

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Фото: МЧС по РБ