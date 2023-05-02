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В Уфе агрессивный бобер напал на супружескую пару

В Уфе агрессивный бобер напал на супружескую пару

09:41, 02 май 2023

Спасатели в Уфе помогли семейной паре, на чей участок заявился агрессивный бобер. Информацию об этом передали в уфимском Управлении гражданской защиты.

В понедельник, 1 мая, грызун забежал на участок семейной пары. Когда супруги попытались отвадить его с участка, он стал проявлять агрессию.

На место прибыли спасатели, которые аккуратно достали животное из засады, отнесли его к реке и отпустили на волю. Ни бобер, ни владельцы частного дома не пострадали.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что на реке Белой в Уфе перевернулся гидроцикл с девушкой и парнем.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ по г. Уфе
Теги: Уфа происшествия Уфа
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