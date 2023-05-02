Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Вахтовик из Башкирии погиб в сотнях километрах от дома

Вахтовик из Башкирии погиб в сотнях километрах от дома

11:33, 02 май 2023

В Красноярском крае, на расстоянии многих сотен километров от дома, в результате трагического происшествия с погрузчиком на руднике, погиб 29-летний вахтовик из Башкортостана. Он был оператором многотонной техники, когда произошла оплошность, в результате которой мужчина был ею раздавлен.

Пострадавшему, коллеги тут же вызвали скорую помощь, однако было поздно и медики констатировать его смерть.

Мужчина был похоронен в родном городе Учалы 30 апреля. У погибшего, в результате несчастного случая, осталась семья.

Читайте также:

В Башкирии со скалы сорвался 56-летний турист из Нижневартовска
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: происшествия несчастный случай смерть Учалы Учалинский район
Читайте также

В Башкирии вахтовик до смерти забил подругу, потому что та уходила из дома пока его не было
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии вахтовик до смерти забил подругу, потому что та уходила из дома пока его не было
Водитель фуры из Башкирии погиб в ДТП в Красноярском крае
Происшествия в Башкирии
Водитель фуры из Башкирии погиб в ДТП в Красноярском крае
В Мечетлинском районе во время лесозаготовки мужчину насмерть придавило деревом
Происшествия в Башкирии
В Мечетлинском районе во время лесозаготовки мужчину насмерть придавило деревом
В Уфе подросток отравился и умер надышавшись газом из зажигалки
Происшествия в Башкирии
В Уфе подросток отравился и умер надышавшись газом из зажигалки


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: