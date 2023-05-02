Вахтовик из Башкирии погиб в сотнях километрах от дома
11:33, 02 май 2023
В Красноярском крае, на расстоянии многих сотен километров от дома, в результате трагического происшествия с погрузчиком на руднике, погиб 29-летний вахтовик из Башкортостана. Он был оператором многотонной техники, когда произошла оплошность, в результате которой мужчина был ею раздавлен.
Пострадавшему, коллеги тут же вызвали скорую помощь, однако было поздно и медики констатировать его смерть.
Мужчина был похоронен в родном городе Учалы 30 апреля. У погибшего, в результате несчастного случая, осталась семья.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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