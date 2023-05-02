В Уфе ушла на прогулку и не вернулась 14-летняя Арина Давлятова

14:09, 02 май 2023

В Уфе начались поиски 14-летней Арины Давлятовой. Девушка отправилась на прогулку в понедельник, 1 мая, и не вернулась домой. Информацию об этом передали в поисковом отряде «БашРегионСпас».



Приметы подростка следующие: ее рост 157 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-каштанового цвета, глаза карие.



В день исчезновения на ней была одета футболка оранжевого цвета, джинсы голубого цвета и серые кроссовки.



Всех, кому известна информация о местонахождении девушки, просят связаться по телефону: 8(937)3-102-112 («БашРегионСпас») или на единый экстренный номер 112.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети