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В Уфе ушла на прогулку и не вернулась 14-летняя Арина Давлятова

В Уфе ушла на прогулку и не вернулась 14-летняя Арина Давлятова

14:09, 02 май 2023

В Уфе начались поиски 14-летней Арины Давлятовой. Девушка отправилась на прогулку в понедельник, 1 мая, и не вернулась домой. Информацию об этом передали в поисковом отряде «БашРегионСпас».

Приметы подростка следующие: ее рост 157 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-каштанового цвета, глаза карие. 

В день исчезновения на ней была одета футболка оранжевого цвета, джинсы голубого цвета и серые кроссовки.

Всех, кому известна информация о местонахождении девушки, просят связаться по телефону: 8(937)3-102-112 («БашРегионСпас») или на единый экстренный номер 112.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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