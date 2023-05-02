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В Уфе обнаженная женщина прогулялась до магазина

В Уфе обнаженная женщина прогулялась до магазина

15:36, 02 май 2023

На остановке "Городской Дворец культуры" в городе Уфа пассажиры маршрутки запечатлели на камеру смартфона обнаженную женщину, шедшую по улице без одежды и обуви.

Вид горожанки возмутил уфимцев: "Что за кошмар! И ведь не старая совсем, чтобы удариться в маразм".



Женщина держала в руках лишь мобильный телефон и деньги. Она намеревалась зайти в магазин в таком виде, однако её не пустила продавщица. 

"Ужас! Сумасшедший день какой-то!" - недоумевали пассажиры, отмечая, что это не в первый раз. 

Неизвестно, чем все дальше закончилось, так как автобус продолжил движение в направлении Черниковки. Ранее в соцсетях распространили кадры аналогичной ситуации: голая девушка спала на остановке. Уфимцы окрестили ее "отдыхающей Афродитой".

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа происшествия Уфа
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