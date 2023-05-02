В Уфе обнаженная женщина прогулялась до магазина
15:36, 02 май 2023
На остановке "Городской Дворец культуры" в городе Уфа пассажиры маршрутки запечатлели на камеру смартфона обнаженную женщину, шедшую по улице без одежды и обуви.
Вид горожанки возмутил уфимцев: "Что за кошмар! И ведь не старая совсем, чтобы удариться в маразм".
Женщина держала в руках лишь мобильный телефон и деньги. Она намеревалась зайти в магазин в таком виде, однако её не пустила продавщица.
"Ужас! Сумасшедший день какой-то!" - недоумевали пассажиры, отмечая, что это не в первый раз.
Неизвестно, чем все дальше закончилось, так как автобус продолжил движение в направлении Черниковки. Ранее в соцсетях распространили кадры аналогичной ситуации: голая девушка спала на остановке. Уфимцы окрестили ее "отдыхающей Афродитой".
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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