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В крупном мебельном магазине Башкирии возник пожар

В крупном мебельном магазине Башкирии возник пожар

16:25, 02 май 2023

Во вторник, 2 мая, в городе Белебей, произошел пожар в одном из крупных мебельных магазинов. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского МЧС.

Инцидент случился в 2-этажном здании на ул. Мало Луговой. Для тушения пожара к месту ЧП были направлены 17 спасателей и 5 единиц спецтехники. В ликвидации огня использовали один лафетный и четыре ручных пожарных ствола. По предварительной информации, пострадавших в результате произошедшего нет.



В данный момент тушение возгорания продолжается, а все обстоятельства произошедшего будут выяснены специалистами МЧС.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что накануне в Белебеевском районе Башкортостана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием гужевой повозки. 

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Белебей Белебеевский район происшествие в Белебее пожар
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