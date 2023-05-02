В крупном мебельном магазине Башкирии возник пожар
16:25, 02 май 2023
Во вторник, 2 мая, в городе Белебей, произошел пожар в одном из крупных мебельных магазинов. Информацию об этом передали в пресс-центре республиканского МЧС.
Инцидент случился в 2-этажном здании на ул. Мало Луговой. Для тушения пожара к месту ЧП были направлены 17 спасателей и 5 единиц спецтехники. В ликвидации огня использовали один лафетный и четыре ручных пожарных ствола. По предварительной информации, пострадавших в результате произошедшего нет.
В данный момент тушение возгорания продолжается, а все обстоятельства произошедшего будут выяснены специалистами МЧС.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что накануне в Белебеевском районе Башкортостана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием гужевой повозки.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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