В Башкирии произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса
17:26, 02 май 2023
Во вторник, 2 апреля, на участке автодороги Уфа - Янаул в Бирском районе Башкортостана случилась массовая авария с участием 4 автомобилей. Информацию об этом в своем телеграм-канале передал руководитель республиканского ГИБДД Владимир Севастьянов.
По информации ГИБДД, столкнулись легковушки Тойота Камри, Лифан, грузовой автомобиль БАВ, а также пассажирский автобус. В салоне маршрутки находились 3 человека. В результате происшествия одна из женщин, которая ехала в автобусе, получила травмы и ей потребовалась медицинская помощь.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы. В настоящее время проводится расследование причин аварии.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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