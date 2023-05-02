В Башкирии произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса

17:26, 02 май 2023

Во вторник, 2 апреля, на участке автодороги Уфа - Янаул в Бирском районе Башкортостана случилась массовая авария с участием 4 автомобилей. Информацию об этом в своем телеграм-канале передал руководитель республиканского ГИБДД Владимир Севастьянов.







По информации ГИБДД, столкнулись легковушки Тойота Камри, Лифан, грузовой автомобиль БАВ, а также пассажирский автобус. В салоне маршрутки находились 3 человека. В результате происшествия одна из женщин, которая ехала в автобусе, получила травмы и ей потребовалась медицинская помощь.



На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы. В настоящее время проводится расследование причин аварии.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ