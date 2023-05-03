В Уфе пьяный водитель врезался в дерево

10:32, 03 май 2023

Вечером во вторник, 2 мая, в городе Уфе случилась авария с пострадавшим водителем. Информацию об этом передали в пресс-центре столичного ГИБДД.



На ул. Степана Халтурина, водитель 34 лет, управляя автомобилем "Шевроле Ланос", потерял управление и допустил столкновение с деревом. В результате происшествия мужчина получил легкие телесные травмы. Освидетельствование показало, что пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения.



Инициировано разбирательство по факту произошедшего.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по Башкирии