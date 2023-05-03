В Башкирии осудили пьяного водителя, который насмерть сбил пешехода

11:04, 03 май 2023

Накануне в башкирском городе Благовещенск вынесли приговор виновнику дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб 53-летний мужчина. Информацию об этом передали в региональной прокуратуре.







Авария произошла в октябре 2022 года на ул. Седова. Водитель автомобиля Granta на высокой скорости выехал на полосу встречного движения, повернул в сторону частного дома, сбил пешехода, а затем врезался в ограждение. Врачам не удалось спасти пострадавшего, он скончался от полученных травм на месте происшествия.





Экспертиза показала 1,092 мг/л в выдыхаемом нарушителем воздухе. Водитель признал свою вину.



"Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления ТС сроком на три года. Кроме того, с него будет взыскана в пользу семьи потерпевшего компенсация морального вреда в размере свыше 2 миллионов рублей", - сообщили в ведомстве.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по Башкирии