В Башкирии осудили пьяного водителя, который насмерть сбил пешехода
11:04, 03 май 2023
Накануне в башкирском городе Благовещенск вынесли приговор виновнику дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб 53-летний мужчина. Информацию об этом передали в региональной прокуратуре.
Авария произошла в октябре 2022 года на ул. Седова. Водитель автомобиля Granta на высокой скорости выехал на полосу встречного движения, повернул в сторону частного дома, сбил пешехода, а затем врезался в ограждение. Врачам не удалось спасти пострадавшего, он скончался от полученных травм на месте происшествия.
Экспертиза показала 1,092 мг/л в выдыхаемом нарушителем воздухе. Водитель признал свою вину.
"Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления ТС сроком на три года. Кроме того, с него будет взыскана в пользу семьи потерпевшего компенсация морального вреда в размере свыше 2 миллионов рублей", - сообщили в ведомстве.