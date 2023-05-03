В магазине ТЦ в Уфе на девочку упал стенд с сумками

12:06, 03 май 2023

В Уфе в одном из магазинов, расположенных внутри торгового центра, произошел неприятный инцидент с маленькой девочкой: на нее упал стенд.



Информацию об этом передало издание «Вся Уфа», ссылаясь на сообщение очевидцев, которые опубликовали видео с места происшествия, предположительно, в ТЦ «Аркада».



Сообщается, что женщина с девочкой зашла в бутик, а через некоторое время на ребенка упала большая полка, на которой лежали сумки. В результате несовершеннолетняя получила травму, ей на месте была оказана медицинская помощь, а затем в магазин была вызвана скорая помощь.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео