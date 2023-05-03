В Уфе под окнами многоэтажек нашли двух девушек, одна из них погибла

13:56, 03 май 2023

В городе Уфе были найдены тела двух девушек. Согласно информации, предоставленной столичным УГЗ о ЧП стало известно в среду, 3 мая.



Девятнадцатилетнюю девушку, обнаружили под домом по адресу: ул. Российская, 100/3а. Она упала с 4 этажа. Несмотря на это, пострадавшая осталась жива, ее отправили в больницу на скорой.



Вторая, 23-летняя горожанка, упала с одиннадцатого этажа дома по ул. Новоселов, 6. К сожалению, она погибла до приезда медицинской помощи.



Подробности происшествия предстоит выяснить правоохранителям.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный