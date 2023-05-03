В Уфе под окнами многоэтажек нашли двух девушек, одна из них погибла
13:56, 03 май 2023
В городе Уфе были найдены тела двух девушек. Согласно информации, предоставленной столичным УГЗ о ЧП стало известно в среду, 3 мая.
Девятнадцатилетнюю девушку, обнаружили под домом по адресу: ул. Российская, 100/3а. Она упала с 4 этажа. Несмотря на это, пострадавшая осталась жива, ее отправили в больницу на скорой.
Вторая, 23-летняя горожанка, упала с одиннадцатого этажа дома по ул. Новоселов, 6. К сожалению, она погибла до приезда медицинской помощи.
Подробности происшествия предстоит выяснить правоохранителям.
Автор: Семен Подгорный
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