Блогер-школьник из Башкирии насмерть забил молотком семиклассницу

16:04, 03 май 2023

В Санкт-Петербурге за жестокое убийство 13-летней девушки был задержан шестнадцатилетний подросток. Школьницу несколько дней искали полицейские и волонтеры. Через некоторое время ее тело обнаружили с признаками насильственной смерти.







Стало известно, что убийца заманил 7-классницу в лес, якобы на пикник, где забил ее до смерти молотком. Произошедшее он снял на камеру своего смартфона и выложил запись в личном Telegram-канале, который имел небольшое количество подписчиков. Пост он сопроводил таким сообщением: "Я сделал это, чтобы доказать себе свое величие, способность делать ужасные вещи".





По информации "Фонтанки", подросток приехал в Питер из Башкортостана. В северной столице он 2 года проучился в школе, приехал в Башкирию, а затем вернулся, чтобы продолжить учебу в другой школе.



Источник сообщает, что подростка в учебном учреждении характеризуют положительно.

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Автор: Семен Подгорный