Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Блогер-школьник из Башкирии насмерть забил молотком семиклассницу

Блогер-школьник из Башкирии насмерть забил молотком семиклассницу

16:04, 03 май 2023

В Санкт-Петербурге за жестокое убийство 13-летней девушки был задержан шестнадцатилетний подросток. Школьницу несколько дней искали полицейские и волонтеры. Через некоторое время ее тело обнаружили с признаками насильственной смерти.



Стало известно, что убийца заманил 7-классницу в лес, якобы на пикник, где забил ее до смерти молотком. Произошедшее он снял на камеру своего смартфона и выложил запись в личном Telegram-канале, который имел небольшое количество подписчиков. Пост он сопроводил таким сообщением: "Я сделал это, чтобы доказать себе свое величие, способность делать ужасные вещи".


По информации "Фонтанки", подросток приехал в Питер из Башкортостана. В северной столице он 2 года проучился в школе, приехал в Башкирию, а затем вернулся, чтобы продолжить учебу в другой школе.

Источник сообщает, что подростка в учебном учреждении характеризуют положительно.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Теги: убийство происшествия
Читайте также

В Башкирии мужчина до смерти забил своего приятеля металлической кочергой
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии мужчина до смерти забил своего приятеля металлической кочергой
В Башкирии в городе Салавате мужчина молотком забил до смерти собственную мать
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в городе Салавате мужчина молотком забил до смерти собственную мать
В Нуримановском районе подросток до смерти забил отца гвоздодером
Происшествия в Башкирии
В Нуримановском районе подросток до смерти забил отца гвоздодером
В Башкирии мужчина до смерти избил своего гостя во время просмотра хоккейного матча
Происшествия в Башкирии
В Башкирии мужчина до смерти избил своего гостя во время просмотра хоккейного матча


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: