В Уфе пропал 13-летний школьник Альберт Рассказов

10:26, 04 май 2023

С начала мая в городе Уфе продолжаются поиски пропавшего тринадцатилетнего Альберта Рассказова. В администрации Демского района сообщили, что мальчика в последний раз видели третьего мая, когда он отправился в школу в 7:30 утра, но так и не появился в учебном заведении. Сотового телефона у подростка с собой не было.



В момент пропажи он был одет в джинсы и пиджак черного цвета, рубашку в мелкую полоску и короткими рукавами, черно-белые кроссовки и черный рюкзак с аниме-рисунком.



Всех, кто знает какую-либо информацию о пропавшем подростке, просят связаться по номеру 2871320 или 89174138287.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети