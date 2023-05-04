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В Уфе пропал 13-летний школьник Альберт Рассказов

В Уфе пропал 13-летний школьник Альберт Рассказов

10:26, 04 май 2023

С начала мая в городе Уфе продолжаются поиски пропавшего тринадцатилетнего Альберта Рассказова. В администрации Демского района сообщили, что мальчика в последний раз видели третьего мая, когда он отправился в школу в 7:30 утра, но так и не появился в учебном заведении. Сотового телефона у подростка с собой не было.

В момент пропажи он был одет в джинсы и пиджак черного цвета, рубашку в мелкую полоску и короткими рукавами, черно-белые кроссовки и черный рюкзак с аниме-рисунком.

Всех, кто знает какую-либо информацию о пропавшем подростке, просят связаться по номеру 2871320 или 89174138287.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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