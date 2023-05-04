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В Башкирии за сутки в ДТП погибли 2 человека

В Башкирии за сутки в ДТП погибли 2 человека

11:13, 04 май 2023

В шестом часу вечера в Туймазинском районе, на ул.Лесная д.Константиновка, 67-летний местный житель за рулём автомобиля "Лифан" на затяжном повороте допустил опрокидывание транспортного средства.



В результате дорожной аварии водитель скончался на месте. Известно, что мужчина перевозил семь мешков ячменя. Предварительно, перегруз и несоответствие скорости к данному участку дороги могли стать сопутствующими причинами ДТП.

Часом позже в Аургазинском районе, на 9 км автодороги Толбазы-Красноусольский, 70-летний житель Стерлитамака, управляя "Ладой Гранта", на повороте совершил наезд на дорожный знак с последующим опрокидыванием в кювет.


В результате ДТП водитель, не пристегнутый ремнём безопасности, скончался до приезда скорой медицинской помощи. Известно, что мужчина имел проблемы со здоровьем и, возможно, за рулём ему стало плохо. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Автор: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: происшествия аварии Туймазинский район Аургазинский район
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