В Башкирии за сутки в ДТП погибли 2 человека
11:13, 04 май 2023
В шестом часу вечера в Туймазинском районе, на ул.Лесная д.Константиновка, 67-летний местный житель за рулём автомобиля "Лифан" на затяжном повороте допустил опрокидывание транспортного средства.
В результате дорожной аварии водитель скончался на месте. Известно, что мужчина перевозил семь мешков ячменя. Предварительно, перегруз и несоответствие скорости к данному участку дороги могли стать сопутствующими причинами ДТП.
Часом позже в Аургазинском районе, на 9 км автодороги Толбазы-Красноусольский, 70-летний житель Стерлитамака, управляя "Ладой Гранта", на повороте совершил наезд на дорожный знак с последующим опрокидыванием в кювет.
В результате ДТП водитель, не пристегнутый ремнём безопасности, скончался до приезда скорой медицинской помощи. Известно, что мужчина имел проблемы со здоровьем и, возможно, за рулём ему стало плохо. Назначена судебно-медицинская экспертиза.