В Башкирии за сутки в ДТП погибли 2 человека

11:13, 04 май 2023

В шестом часу вечера в Туймазинском районе, на ул.Лесная д.Константиновка, 67-летний местный житель за рулём автомобиля "Лифан" на затяжном повороте допустил опрокидывание транспортного средства.







В результате дорожной аварии водитель скончался на месте. Известно, что мужчина перевозил семь мешков ячменя. Предварительно, перегруз и несоответствие скорости к данному участку дороги могли стать сопутствующими причинами ДТП.



Часом позже в Аургазинском районе, на 9 км автодороги Толбазы-Красноусольский, 70-летний житель Стерлитамака, управляя "Ладой Гранта", на повороте совершил наезд на дорожный знак с последующим опрокидыванием в кювет.





В результате ДТП водитель, не пристегнутый ремнём безопасности, скончался до приезда скорой медицинской помощи. Известно, что мужчина имел проблемы со здоровьем и, возможно, за рулём ему стало плохо. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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Автор: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ