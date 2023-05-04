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В Башкирии в реке Ай утонул мужчина

В Башкирии в реке Ай утонул мужчина

11:18, 04 май 2023

В реке Ай в Мечетлинском районе Башкирии утонул 70-летний мужчина. Несчастный случай произошел утром 3 мая в районе деревни Сулейманово. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.



– Из реки Ай спасателями Госкомитета РБ по ЧС извлечен погибший мужчина 1953 г.р. Тело передано сотрудникам полиции, причина и обстоятельства уточняются, – передали в экстренном ведомстве.

Напомним, за последние четыре дня прошедшей недели в Башкирии утонули шесть человек.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что первомайский праздник обернулся трагедией для жителя населенного пункта Ибрагимово в Гафурийском районе Башкирии. Мужчина был найден мертвым в реке Зилим. 

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Автор: www.ufa.kp.ru
Теги: Мечетлинский район происшествия смерть на воде
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