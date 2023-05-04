17-летний подросток из Башкирии похитил у жителей Татарстана 3 млн рублей

11:36, 04 май 2023

Семнадцатилетний житель Башкирии совершил кражу в размере трех миллионов рублей у жителей Республики Татарстан. Информацию об этом передали в пресс-службе МВД республики.







Подросток помогал мошенникам, действовавшим по схеме "Ваш родственник попал в беду". Будучи курьером, он за 2 дня обокрал 9 жителей Челябинска и 3 пожилых людей из Агрыза. Правоохранители выяснили, что он также имел отношение к другим пяти похожим преступлениям в Башкирии и двум в Удмуртии.





Подозреваемый был задержан полицейскими Ижевска. Против него завели уголовное дело. В настоящее время подросток находится под стражей.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в городе Ишимбай полицией были задержаны двое участников известной схемы мошенничества под названием "Ваш родственник попал в ДТП". Ими оказались 20-летние друзья.

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Автор: Семен Подгорный