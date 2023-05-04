В Уфе пропала 15-летняя Виктория Эдер

19:47, 04 май 2023

В понедельник, 1 мая, в городе Уфе пропала пятнадцатилетняя Виктория Эдер. Информацию об этом в своей группе ВК передал поисковый отряд «Башрегионспас».







Согласно описанию, рост девочки составляет 155 сантиметров, телосложение - среднее, темно-русые волосы и карие глаза. В момент пропажи на ней были одеты джинсовый комбинезон черного цвета с короткими брюками, серая футболка и сандалии оранжевого цвета.



Всех, кто располагает информацией о том, где может находится Виктория, просят связаться по телефону 89001005990 или 112.





Ранее издание Newsbash сообщало о том, что с начала мая в городе Уфе продолжаются поиски пропавшего тринадцатилетнего Альберта Рассказова.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети