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Под Уфой из-за возгорания сухой травы произошел пожар на ферме

Под Уфой из-за возгорания сухой травы произошел пожар на ферме

23:15, 04 май 2023

В четверг, 4 мая, на ферме под Уфой случился пожар. Информацию об этом передали в пресс-центре регионального МЧС.



В ведомстве сообщили, что ЧП произошло в населенном пункте Октябрьский: на улице Луговая загорелась сухая трава, а через некоторое время огонь перекинулся на крышу стоящего неподалеку строения. На место инцидента прибыли спасатели МЧС и другие экстренные службы. В тушении огня использовались 4 единицы спецтехники и 18 огнеборцев.

По данным оперативного отчета спасательного ведомства, никто из людей не пострадал. Причины и обстоятельства случившегося будут установлены дознавателем МЧС. 


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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Уфимский район происшествия пожар
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