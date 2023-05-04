Под Уфой из-за возгорания сухой травы произошел пожар на ферме
23:15, 04 май 2023
В четверг, 4 мая, на ферме под Уфой случился пожар. Информацию об этом передали в пресс-центре регионального МЧС.
В ведомстве сообщили, что ЧП произошло в населенном пункте Октябрьский: на улице Луговая загорелась сухая трава, а через некоторое время огонь перекинулся на крышу стоящего неподалеку строения. На место инцидента прибыли спасатели МЧС и другие экстренные службы. В тушении огня использовались 4 единицы спецтехники и 18 огнеборцев.
По данным оперативного отчета спасательного ведомства, никто из людей не пострадал. Причины и обстоятельства случившегося будут установлены дознавателем МЧС.
По теме:
- В Уфе на улице Дзержинского загорелся 2-этажный дом
- В крупном мебельном магазине Башкирии возник пожар
- В Башкирии на площади в 15 гектаров возник природный пожар
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Караидельском районе Башкирии в страшном пожаре погиб пенсионер
Происшествия в Башкирии
Под Уфой горит 2 гектара сухой травы | видео
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на площади в 6 гектаров произошло возгорание сухой травы
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при пожаре в доме пострадал 62-летний мужчина