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В Уфе на проспекте Октября автобус переехал беременную девушку

В Уфе на проспекте Октября автобус переехал беременную девушку

13:58, 05 май 2023

27-летняя беременная женщина была сбита водителем автобуса на улице Октябрьской в Уфе. Информацию об этом передала республиканская ГИБДД, сообщив, что ДТП произошло 4 мая примерно в 23.00.



В ведомстве рассказали, что 64-летний водитель, управляя автобусом ГАЗ, двигаясь по маршруту № 270 (школа № 75 - Белореченский микрорайон), сбил молодую жительницу Уфы.

- В результате наезда пострадавшая была госпитализирована с травмой ноги, - рассказали полицейские. - По факту инцидента проводится административное расследование.


О том, что пострадавшая девушка беременна, сообщила в социальных сетях ее сестра, которая ищет свидетелей произошедшего и пассажиров автобуса.

Telegram-канал "Мэш Батащ" уточнил, что пострадавшей гражданке пришлось ампутировать палец.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
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