В Уфе на проспекте Октября автобус переехал беременную девушку
13:58, 05 май 2023
27-летняя беременная женщина была сбита водителем автобуса на улице Октябрьской в Уфе. Информацию об этом передала республиканская ГИБДД, сообщив, что ДТП произошло 4 мая примерно в 23.00.
В ведомстве рассказали, что 64-летний водитель, управляя автобусом ГАЗ, двигаясь по маршруту № 270 (школа № 75 - Белореченский микрорайон), сбил молодую жительницу Уфы.
- В результате наезда пострадавшая была госпитализирована с травмой ноги, - рассказали полицейские. - По факту инцидента проводится административное расследование.
О том, что пострадавшая девушка беременна, сообщила в социальных сетях ее сестра, которая ищет свидетелей произошедшего и пассажиров автобуса.
Telegram-канал "Мэш Батащ" уточнил, что пострадавшей гражданке пришлось ампутировать палец.
По теме:
- В Башкирии осудили пьяного водителя, который насмерть сбил пешехода
- В Башкирии в аварии с "Газелью" пострадали два подростка на мотоцикле
- В Башкирии водитель легкового авто насмерть сбил 41-летнюю женщину
- В Башкирии водитель гужевой повозки пострадал в ДТП с иномаркой
Читайте также:В Башкирии 19-летний парень насмерть сбил пешехода