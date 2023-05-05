Двое жителей Башкирии 18 и 20 лет до смерти избили многодетного мужчину

15:01, 05 май 2023

В населенном пункте Иглино двое молодых людей в возрасте 18 и 20 лет обвиняются в жестоком избиении мужчины до смерти.







По информации республиканского Следственного комитета, в четверг, 4 мая, пьяные молодые люди провожали девушку и познакомились с двумя мужчинами, выпивавшими возле ее дома. В ходе совместного употребления алкоголя произошел конфликт между 18-летним парнем, который избил 37-летнего нового знакомого. Спустя время все разошлись, но по дороге домой вновь произошла ссора. На этот раз оба обвиняемых нанесли мужчине множество ударов, оставили его на дороге и скрылись. Потерпевший скончался, а его тело нашел проезжающий таксист.





Преступники вскоре были задержаны, они признались в содеянном.



Следователи собирают и фиксируют доказательства убийства, по изъятым на месте происшествия предметам назначена судебная экспертиза. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении парней.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Следком Башкирии