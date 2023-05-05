В Башкирии при попытке потушить пожар пострадал 56-летний мужчина

20:36, 05 май 2023

В пятницу, 5 мая, в населенном пункте Степановка Аургазинского района Башкирии возник пожар в деревянном доме общей площадью 60 квадратных метров. На место происшествия прибыли спасательные службы.







В пресс-центре регионального МЧС сообщили, что во время инцидента получил ожоги 56-летний мужчина, пытавшийся самостоятельно ликвидировать возгорание. Он был госпитализирован в ЦРБ города Стерлитамака.



Тушением пожара занялись 7 спасателей и три единицы спецтехники.





Предстоит установить причины и обстоятельства данного ЧП при помощи следственно-оперативной группы и дознавателей МЧС России.



По теме:

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ