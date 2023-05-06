В Башкирии пьяный водитель опрокинулся в кювет и попал в больницу

14:06, 06 май 2023

В Аскинском районе Башкирии в перевернувшемся автомобиле пострадал водитель. Информацию об этом в своем телеграм-канале передал руководитель республиканского ГИБДД Владимир Севастьянов.







Вечером в пятницу, 5 мая, в населенном пункте Арбашево, 34-летний житель Балтачевского района, двигаясь на автомобиле Рено Флюэнс по ул. Гафури, потерял управление и, съехав в кювет, опрокинулся.



Водителя госпитализировали с травмами. Выяснилось, что мужчина был пьян. Прибор зафиксировал 1,092 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. Пострадавший пояснил, что алкоголь он употреблял после аварии.





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Автор: Семен Подгорный

Фото: скрин видео