В Башкирии пьяный водитель опрокинулся в кювет и попал в больницу
14:06, 06 май 2023
В Аскинском районе Башкирии в перевернувшемся автомобиле пострадал водитель. Информацию об этом в своем телеграм-канале передал руководитель республиканского ГИБДД Владимир Севастьянов.
Вечером в пятницу, 5 мая, в населенном пункте Арбашево, 34-летний житель Балтачевского района, двигаясь на автомобиле Рено Флюэнс по ул. Гафури, потерял управление и, съехав в кювет, опрокинулся.
Водителя госпитализировали с травмами. Выяснилось, что мужчина был пьян. Прибор зафиксировал 1,092 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе. Пострадавший пояснил, что алкоголь он употреблял после аварии.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: скрин видео
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