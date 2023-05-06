В Уфе загорелось здание бывшего кинотеатра "Искра"

16:31, 06 май 2023

В субботу, 6 мая, примерно в 15:00 в городе Уфе произошел пожар в здании бывшего кинотеатра «Искра», расположенного на проспекте Октября. Информацию об этом передали в Главном управлении МЧС РФ по РБ.







В ведомстве рассказали, что на место ЧП незамедлительно выехали силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.



Согласно предварительным данным, загорелись обшивка фасада и пристрой к главному зданию. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. В сообщении также отмечается, что здание реконструируют и в настоящее время не эксплуатируется.



Что привело к пожару предстоит выяснить дознавателям МЧС.





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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ