В Уфе загорелось здание бывшего кинотеатра "Искра"
16:31, 06 май 2023
В субботу, 6 мая, примерно в 15:00 в городе Уфе произошел пожар в здании бывшего кинотеатра «Искра», расположенного на проспекте Октября. Информацию об этом передали в Главном управлении МЧС РФ по РБ.
В ведомстве рассказали, что на место ЧП незамедлительно выехали силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.
Согласно предварительным данным, загорелись обшивка фасада и пристрой к главному зданию. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. В сообщении также отмечается, что здание реконструируют и в настоящее время не эксплуатируется.
Что привело к пожару предстоит выяснить дознавателям МЧС.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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