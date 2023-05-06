В Башкирии для тушения крупного пожара в Иглино привлекли вертолет

17:39, 06 май 2023

В результате масштабного возгорания в населенном пункте Иглино было уничтожено два дома и несколько других строений. Информацию об этом передали в МЧС Башкирии.







В субботу, 6 мая, днем на ул. Целинная в Иглино огнем объяло сразу несколько построек. Очевидцы вызвали на место происшествия силы и средства МЧС России, Госкомитета РБ по ЧС и других экстренных служб. Пожаром охватило кирпичный дом с пристройкой, баню и две надворные постройки. Вскоре огонь перекинулся на жилой дом и гараж на соседней территории.





В ликвидации пожара были задействован пожарно-спасательный вертолет. Огнеборцам удалось справиться с возгоранием менее чем за 2 часа, а в течение 16 минут открытое горение было полностью ликвидировано. В огне никто не пострадал.



В тушении участвовали 38 спасателей и 15 единиц спецтехники. Причины пожара предстоит выяснить дознавателю МЧС.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ