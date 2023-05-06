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В Башкирии столкнулись две иномарки, одна из них загорелась

В Башкирии столкнулись две иномарки, одна из них загорелась

23:42, 06 май 2023

Авария с тремя пострадавшими была зарегистрирована в субботу, 6 мая, в Благовещенском районе Башкирии. Информацию об этом в своем телеграм-канале передал руководитель республиканского ГИБДД Владимир Севастьянов.



По имеющейся информации, примерно в 17.00 на пятом километре автодороги Благовещенск - Павловка попали в ДТП автомашины Mazda и Renault Duster. После столкновения Mazda загорелась.

В результате произошедшего 3 человека получили травмы и были госпитализированы. В настоящее время на месте происшествия работает дорожная полиция, которой предстоит выяснить причины аварии. Прокуратура республики заявила, что намерена взять расследование под свой контроль.


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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Благовещенский район происшествия аварии
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