В Башкирии во время тушения пожара обнаружили тело 48-летнего мужчины

10:55, 07 май 2023

Один человек погиб в результате пожара в 1-комнатной квартире в городе Салават вечером в воскресенье, 7 мая. Информацию об этом передали в республиканском МЧС.







Происшествие случилось в многоквартирном жилом доме по ул. Островского. На место возгорания прибыли сотрудники МЧС и другие экстренные службы.



Для тушения огня было задействовано 13 огнеборцев и 3 единицы спецтехники. Десять человек самостоятельно эвакуировались из опасной зоны.



К несчастью, в процессе тушения, спасатели обнаружили погибшего мужчину в возрасте 48 лет.





Причины произошедшего и подробности ЧП устанавливаются представителями МЧС.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ