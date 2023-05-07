В Башкирии во время тушения пожара обнаружили тело 48-летнего мужчины
10:55, 07 май 2023
Один человек погиб в результате пожара в 1-комнатной квартире в городе Салават вечером в воскресенье, 7 мая. Информацию об этом передали в республиканском МЧС.
Происшествие случилось в многоквартирном жилом доме по ул. Островского. На место возгорания прибыли сотрудники МЧС и другие экстренные службы.
Для тушения огня было задействовано 13 огнеборцев и 3 единицы спецтехники. Десять человек самостоятельно эвакуировались из опасной зоны.
К несчастью, в процессе тушения, спасатели обнаружили погибшего мужчину в возрасте 48 лет.
Причины произошедшего и подробности ЧП устанавливаются представителями МЧС.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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