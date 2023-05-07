В Башкирии из-за пьяного водителя Тойоты пострадала женщина
11:29, 07 май 2023
В субботу, 6 мая вечером, в Чишминском районе Башкирии было зарегистрировано ДТП, в результате которого, из-за пьяного водителя, пострадала женщина. Информацию об этом в своем телеграм-канале передал руководитель республиканского ГИБДД Владимир Севастьянов.
Происшествие случилось на 1431 км автодороги, где 46-летний владелец Тойоты Королла, совершил столкновение с Киа Рио. В результате аварии женщина, находившаяся за рулем «KIA» была госпитализирована в больницу. Владелец «Тойоты» был освидетельствован и его тест показал наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе (1.623 мг/л).
В настоящее время разбирательство по делу продолжается.
По информации главного госавтоинспектора Башкирии Владимира Севастьянова, за истекшие сутки дорожные полицейские задержали 51 пьяного водителя. В отношении 6 граждан возбуждены уголовные дела за повторное управление ТС в состоянии алкогольного опьянения.
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