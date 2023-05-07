В Башкирии в жутком встречном ДТП погиб человек: шестеро пострадали
11:54, 07 май 2023
Дорожно-транспортное происшествие с трагическим исходом произошло после 8 утра на 128-м километре автодороги Белорецк-Учалы-Миасс в Учалинском районе Башкирии.
Как сообщили в республиканской ГИБДД, во время столкновения двух автомобилей - ВАЗ-2107 и Митусбиши Лансер - пострадали несколько человек.
К сожалению, 62-летний водитель ВАЗа скончался до прибытия медиков скорой помощи. 27-летний владелец японского автомобиля был доставлен в больницу, причем стало известно, что он лишен водительских прав. Также врачи обследуют пятерых пассажиров обоих машин.
На данный момент информация о деталях аварии уточняется.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГИБДД по РБ
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