Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии за отказ от интима недовольный уфимец избил массажистку

В Башкирии за отказ от интима недовольный уфимец избил массажистку

17:55, 07 май 2023

Специалистка по эромассажу в Уфе была избита своим клиентом. Об этом сообщил Telegram-канал "Мэш Батащ". Мастер предоставляла услуги на дому и в тот злополучный день обслуживала мужчину в возрасте 25 лет. 



После процедуры, клиент заплатил массажистке 3 000 рублей, однако потребовал нечто «большего», от чего девушка отказалась. В ответ юноша, поняв, что не получит желаемого, решил применить кулаки. 

Сломав ей нос, парень покинул квартиру. Пострадавшая обратилась вначале к медикам, а затем написала заявление в полицию. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга. Сотрудники полиции открыли уголовное дело. 

Читайте также:

В Уфе на проспекте Октября автобус переехал беременную девушку
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа побои
Читайте также

Житель Учалинского района решил наладить бизнес убив чужую лошадь
Происшествия в Башкирии
Житель Учалинского района решил наладить бизнес убив чужую лошадь
Житель Башкирии угрожал матери убийством, из-за отказа покупать алкоголь
Происшествия в Башкирии
Житель Башкирии угрожал матери убийством, из-за отказа покупать алкоголь
Житель Башкирии шантажировал 24-летнюю девушку обнародованием интимных фотографий
Человек и закон в Башкирии
Житель Башкирии шантажировал 24-летнюю девушку обнародованием интимных фотографий
В Учалинском районе пассажир избил, изнасиловал и ограбил 34-летнюю автоледи
Происшествия в Башкирии
В Учалинском районе пассажир избил, изнасиловал и ограбил 34-летнюю автоледи


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: