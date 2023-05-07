В Башкирии за отказ от интима недовольный уфимец избил массажистку

17:55, 07 май 2023

Специалистка по эромассажу в Уфе была избита своим клиентом. Об этом сообщил Telegram-канал "Мэш Батащ". Мастер предоставляла услуги на дому и в тот злополучный день обслуживала мужчину в возрасте 25 лет.







После процедуры, клиент заплатил массажистке 3 000 рублей, однако потребовал нечто «большего», от чего девушка отказалась. В ответ юноша, поняв, что не получит желаемого, решил применить кулаки.



Сломав ей нос, парень покинул квартиру. Пострадавшая обратилась вначале к медикам, а затем написала заявление в полицию. Врачи диагностировали у нее сотрясение мозга. Сотрудники полиции открыли уголовное дело.

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Автор: Семен Подгорный