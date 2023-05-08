В Башкирии после посещения открывшегося накануне кафе отравились 18 человек

11:01, 08 май 2023

Девять человек, в том числе шестеро детей, были госпитализированы, остальные после оказания медпомощи отпущены домой на амбулаторное лечение.







В Мелеузе 18 человек отравились после посещения открывшегося накануне кафе в одном из торговых центров города. Как сообщил "Вестям" источник в правоохранительных органах, девять человек, в том числе шестеро детей, в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в центральную районную больницу с острым инфекционным заболеванием желудочно-кишечного тракта. Остальным была оказана медицинская помощь, после чего их отпустили домой на амбулаторное лечение.



Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются, в ситуации разбирается республиканский Роспотребнадзор.

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