В Башкирии после посещения открывшегося накануне кафе отравились 18 человек
11:01, 08 май 2023
Девять человек, в том числе шестеро детей, были госпитализированы, остальные после оказания медпомощи отпущены домой на амбулаторное лечение.
В Мелеузе 18 человек отравились после посещения открывшегося накануне кафе в одном из торговых центров города. Как сообщил "Вестям" источник в правоохранительных органах, девять человек, в том числе шестеро детей, в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы в центральную районную больницу с острым инфекционным заболеванием желудочно-кишечного тракта. Остальным была оказана медицинская помощь, после чего их отпустили домой на амбулаторное лечение.
Сейчас обстоятельства произошедшего устанавливаются, в ситуации разбирается республиканский Роспотребнадзор.