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В Башкирии после пожара в дачном домике с ожогами в больницу госпитализировали мужчину

В Башкирии после пожара в дачном домике с ожогами в больницу госпитализировали мужчину

11:26, 08 май 2023

В понедельник, 8 мая, во время пожара в деревянном дачном домике общей площадью 14 квадратных метров, расположенном по ул. Набережной в населенном пункте Валентиновка Архангельского района Башкирии, пострадал 39-летний мужчина. На место происшествия немедленно прибыли подразделения МЧС России и ДПК Инзерского сельского совета.



В спасательном ведомстве сообщили, что через полчаса пожар был локализован, его распространение было предотвращено. Пострадавший мужчина был доставлен в ожоговый центр ГКБ №18 города Уфы с ожогами различной степени тяжести. В ликвидации пожара принимали участие три единицы техники и шесть человек. Данную информацию пресс-служба МЧС России по Республике Башкортостан.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
Теги: Архангельский район происшествия пожар
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