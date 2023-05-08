В Башкирии после пожара в дачном домике с ожогами в больницу госпитализировали мужчину
11:26, 08 май 2023
В понедельник, 8 мая, во время пожара в деревянном дачном домике общей площадью 14 квадратных метров, расположенном по ул. Набережной в населенном пункте Валентиновка Архангельского района Башкирии, пострадал 39-летний мужчина. На место происшествия немедленно прибыли подразделения МЧС России и ДПК Инзерского сельского совета.
В спасательном ведомстве сообщили, что через полчаса пожар был локализован, его распространение было предотвращено. Пострадавший мужчина был доставлен в ожоговый центр ГКБ №18 города Уфы с ожогами различной степени тяжести. В ликвидации пожара принимали участие три единицы техники и шесть человек. Данную информацию пресс-служба МЧС России по Республике Башкортостан.
Автор: Семен Подгорный
Фото: МЧС по РБ
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