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В Башкирии из-за неудобной обуви погибла туристка

В Башкирии из-за неудобной обуви погибла туристка

20:08, 08 май 2023

Увы, иногда стремление пройтись по горным вершинам становится причиной трагических происшествий. Вот и в четверг, 4 мая, в Бурзянском районе Башкирии произошел несчастный случай с Татьяной З. Вместе со своей подругой она решила взобраться на вершину горы Исенбикэ. Во время восхождения женщина остановилась, чтобы поправить неудобную обувь и сорвалась вниз.



Согласно сообщению Telegram-канала Мэш Батащ, за жизнь Татьяны некоторое время боролись врачи, но несчастная скончалась на больничной койке. Ее похоронили на следующий день, 5 мая, в Бурзянском районе. Родные и близкие Татьяны помнят ее как добрую, веселую и красивую женщину.


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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Бурзянский район происшествия несчастный случай
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