В Башкирии из-за неудобной обуви погибла туристка
20:08, 08 май 2023
Увы, иногда стремление пройтись по горным вершинам становится причиной трагических происшествий. Вот и в четверг, 4 мая, в Бурзянском районе Башкирии произошел несчастный случай с Татьяной З. Вместе со своей подругой она решила взобраться на вершину горы Исенбикэ. Во время восхождения женщина остановилась, чтобы поправить неудобную обувь и сорвалась вниз.
Согласно сообщению Telegram-канала Мэш Батащ, за жизнь Татьяны некоторое время боролись врачи, но несчастная скончалась на больничной койке. Ее похоронили на следующий день, 5 мая, в Бурзянском районе. Родные и близкие Татьяны помнят ее как добрую, веселую и красивую женщину.
Читайте также:
- Вахтовик из Башкирии погиб в сотнях километрах от дома
- В Башкирии со скалы сорвался 56-летний турист из Нижневартовска
- В Башкирии малолетний ребенок сорвался со скалы
- В Башкирии погиб подросток, сорвавшись со скалы в реку
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке в результате обрушения строительного объекта погиб рабочий
Происшествия в Башкирии
Туристка из Башкирии погибла в горах Тянь-Шаня
Происшествия в Башкирии
В Бурзянском районе до смерти избили женщину
Происшествия в Башкирии
В Туймазинском районе погибла женщина, ударившись об дерево