В Башкирии пропал пастух

10:42, 09 май 2023

Сообщение о пропаже пастуха в лесу недалеко от населенного пункта Бердяш в Зилаирском районе Башкирии поступило в экстренные службы в понедельник, 8 мая, примерно в 23.30. Госкомитет Башкирии по ЧС подтвердил данную информацию.







Сразу же были организованы поиски. При этом, сообщалось, что пастух был на связи, но не мог услышать или увидеть сигналы, подаваемые сотрудниками спасательных служб.



Утром во вторник, 9 мая, пропавший вышел на связь с Центром обработки вызовов Системы-112 и сообщил о том, что он выбрался из леса и направляется домой.





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Автор: Семен Подгорный