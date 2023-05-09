Спасатели назвали причину пожара в уфимском кинотеатре «Искра»

11:33, 09 май 2023

В МЧС по Башкирии опубликовали предварительную версию пожара в кинотеатре "Искра", произошедшего 6 мая 2023 года в Уфе.



По данным спасательного ведомства, пламя вспыхнуло на летней веранде пристроенного к зданию кафе. К счастью, никто не пострадал. Предварительная версия ЧП гласит о том, что причиной пожара «могло явиться неосторожное обращение с огнем в террасе неустановленными лицами».







Дознаватели МЧС изъяли с места инцидента "вещественные объекты" и приступили к проведению пожарно-технической экспертизы. Расследование продолжается, делом заинтересовалась прокуратура республики.



Отметим, что в 2021 году кинотеатр "Искра" был закрыт, а здание не нашло покупателя на двух аукционах, проведенных из-за долгов.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МЧС по РБ